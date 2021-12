Congresso do Carnaval debate festa com prefeituráveis

O Carnaval soteropolitano, que é um dos maiores do Brasil, será debatido pelos candidatos à Prefeitura de Salvador durante a 8ª edição do Congresso do Carnaval da Bahia. O evento, aberto ao público no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador, acontecerá de 4 a 6 deste mês. Dentre os temas, a criação do "Afródromo", no Comércio, e a democratização da festa momesca na cidade.

No primeiro dia, os prefeituráveis falarão sobre seus planos para o Carnaval. No segundo, eles comentarão sobre a "Sustentabilidade Financeira do Carnaval de Salvador", como a aprovação da lei que cria o Fundo Municipal do Carnaval. Já no último dia, o tema será "O papel institucional do Conselho Municipal do Carnaval e sua reformulação segundo a Lei Orgânica de Salvador".

