Confusão marca desfile de Pablo no Barra-Ondina

Um tumulto causou estresse para os foliões do bloco Tô Ligado, puxado pelo cantor Pablo, na Barra-Ondina, na noite do último sábado, 14. O empresário de Pablo, Josué Eleutério, e o diretor do bloco, Aldry Anunciação, afirmaram que a confusão foi provocada pela polícia, que pediu para os cordeiros abaixarem as cordas da agremiação.

A alegação seria que, devido ao grande número de pessoas que seguiam Pablo, alguns foliões começaram a passar mal. A Chame Gente tentou falar com a assessoria da Polícia Militar (PM), mas ninguém foi encontrado.

Já os foliões que se sentiram prejudicados poderão pedir o dinheiro de volta, como afirmou Anunciação. Ele, inclusive, disse que irá acionar a PM na Justiça.

