Confira os vencedores da promoção Coliseu do Forró

Os internautas Francisco Oliveira, Patrícia Braz, Caio Machado, Vinny Anjos foram os vencedores da promoção do Chame Gente que sorteou 3 pares de convites para a sexta-feira, 19, com as atrações Forró Massapê, Nando Nogueira e convidados e 1 par para o Sábado Privilege, dia 20, com Menina Forrozeira e Ú Tal do Xote. A casa abre às 22 horas. Na sexta, tem roska e tequila dobradas até a meia noite.



Os ganhadores devem enviar os dados pessoais (Nome Completo, RG, Telefone e E-mail) através do inbox da página do Chame Gente no Facebook (www.facebook.com/chamegente) até às 20 horas desta quinta-feira, 18, sob pena de, após o prazo, perder o direito aos ingressos. Os primeiros que enviarem seus dados pessoais terão direito a escolher entre sexta e sábado.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, às 16 horas, por meio do aplicativo Sorteie.me (sorteie.me) na página do Chame Gente no Facebook.

Curta a página do Chame Gente para acompanhar as novidades do canal e participar de novas promoções.

adblock ativo