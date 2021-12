Confira os vencedores da promoção Celebration

Os cinco sortudos que vão conferir, de graça, a festa Celebration, neste sábado, 22, a partir das 23 horas, no Barra Hall são Juliana Coelho, Raiara Azevedo, Juliana Dantas, Darly Reis e Wagner Silva. Eles foram os sorteados na promoção da Chame Gente e vão ganhar um par de ingressos para curtir a festa que é Open Bar e terá as apresentações da banda Jammil e do DJ Carlo Dall Anese. O sorteio foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do Chame Gente no Facebook.

Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico chamegente@grupoatarde.com.br, em até 24 horas após o anúncio dos ganhadores, sob pena de, depois deste prazo, perder o direito às entradas para o show. Os ganhadores receberão mais informações por email.

Curta a página do Chame Gente no Facebook para acompanhar as novidades do canal e participar de novas promoções.

