Confira os ganhadores para o ensaio do Harmonia

Os três sortudos que vão conferir, de graça, a 'Melhor Segunda-Feira do Mundo', com Harmonia do Samba, nesta segunda-feira, 4, são Débora Bonfim da Silva, Átila Silva e Tiago Brandão. Eles foram os sorteados na promoção da Chame Gente e vão ganhar um par de ingressos para curtir o último ensaio do Harmonia que terá como convidados a cantora Cláudia Leitte, o Grupo Revelação, além das participações de Naldo, Wesley Safadão e a atual vocalista da banda Babado Novo, Mari Antunes.

O sorteio foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do Chame Gente no Facebook. Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar, até as 18h desta segunda, 4, os seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico chamegente@grupoatarde.com.br, e retirar os ingressos até as 19h. De acordo com o regulamento da promoção, quem não realizar a retirada dos convites do prazo estabelecido pode perder o direito às entradas para o show. Os ganhadores receberão mais informações por email.

