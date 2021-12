Confira os ganhadores dos abadás para o bloco Pirraça

Dois sortudos vão curtir, de graça, dois dias com o bloco Pirraça/ Fecundança que desfila no domingo e na terça no circuito da Barra. Márcio Souza e Luiz Cesar Trindade foram os ganhadores da promoção e vão ganhar um kit de abadás do bloco, cada um, para os um dia de folia. O Pirraça sai na Barra com Jorge & Mateus no domingo e Gusttavo Lima na terça-feira de carnaval.

O sorteio foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do Chame Gente no Facebook. Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar, até as 18h desta quarta, 6 , os seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico promocoes.atarde@grupoatarde.com.br, quando receberão mais informações. A retirada dos ingressos deverá ser feita até as 18h da quinta-feira, 7.

De acordo com o regulamento da promoção, quem não realizar a retirada dos convites do prazo estabelecido pode perder o direito às entradas para o camarote.

adblock ativo