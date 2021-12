Confira os ganhadores de abadás para o camarote Ilê Eva

Marcos Luan e Charles Damasceno foram os ganhadores da promoção do Chame Gente que sorteou abadás para o Camarote Ilê Eva, localizado na Praça Castro Alves, no circuito do Campo Grande (Dodô).

Os dois sortudos vão curtir, de graça, o camarote na segunda-feira, 11, de Carnaval. Com uma estrutura dividida em dois andares, o Camarote Ilê Eva vai oferecer aos foliões serviços como massoterapia, estética, posto médico e praça de alimentação.

O sorteio foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do Chame Gente no Facebook. Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar, até as 10h desta terça,5 , os seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico promocoes.atarde@grupoatarde.com.br e retirar os ingressos até as 18h do mesmo dia.

De acordo com o regulamento, quem não realizar a retirada dos convites no prazo estabelecido pode perder o direito às entradas para o camarote. Os ganhadores receberão mais informações por e-mail.

