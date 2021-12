Confira o vencedor dos ingressos para o Réveillon Oceano

O vencedor da promoção Réveillon Oceano foi Leonardo Meirelles. Ele ganhou um par de ingressos da Chame Gente e vai curtir o início de 2013 na Barra, com comida e bebida liberadas. O sorteio foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do Chame Gente no Facebook.

Para pegar os ingressos, o vencedor precisa enviar seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico chamegente@grupoatarde.com.br, em até 24 horas, sob pena de, depois deste prazo, perder o direito ao par de ingresso. Leonardo Meirelles receberá mais informações por email.

Curta a página do Chame Gente no Facebook para acompanhar as novidades do canal e participar de novas promoções.

adblock ativo