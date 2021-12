Confira a agenda de festas pós-Carnaval

Black Style



Grupos de pagode, como La Fúria e Black Style, aproveitam o mote da ressaca para fazer festa, dia 21, no The Best Beach, no bairro da Ribeira.



Zelito Miranda



O forrozeiro faz a segunda edição do tradicional Forró no Parque, dia 22, na Praça Pedro Archanjo (Pelô). A entrada é gratuita.



DJ Erick Abobo



Quem gosta de música eletrônica pode aproveitar a festa da San Sebastian, dia 21, no Rio Vermelho, com o DJ Erick Abobo. Ingressos a R$ 35.



After Carnaval



Hoje, na Praia do Nana, dentro do camarote do Nana, tem After Carnaval. A festa vai até o meio-dia, com o DJ Vanilla ACE, da Inglaterra.

adblock ativo