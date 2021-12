Concorra a ingressos para o Réveillon Oceano

Que tal passar o Réveillon na Barra com buffet de mesas de frios, frutas, pães, queijos e saladas, além de jantar com quatro pratos quentes e acompanhamentos e sushi lounge? O Jornal A TARDE está sorteando um par de ingressos para o Réveillon Oceano, que acontece ao lado do Hotel Monte Pascoal. A animação fica por conta da Banda Baile Fantástico, Kiko & Jeanne e do DJ Vitor Soglia.

Para participar, é preciso entrar e curtir a página do CHAME GENTE no Facebook. Lá, você encontrará a url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e torcer para entrar em 2013 com uma boa festa de graça. O sorteio será às 11h desta quinta-feira, 27.

