Concorra a ingressos para gravação do DVD do Cangaia

Neste sábado, 15, a partir das 21 horas, a banda de forró Cangaia de Jegue vai gravar seu segundo DVD de carreira, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. E você, fã do grupo e do ritmo, pode ganhar entradas para assistir ao show especial.

Serão sorteados cinco pares de ingressos para esta apresentação, que contará ainda com as participações das bandas Seu Maxixe, Batifun e U Tal do Xote. O sorteiro será nesta sexta-feira, 14, às 11 horas.

Para isso, é preciso entrar e curtir a página do CHAME GENTE no Facebook. Lá, você entrará a url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e aproveitar o show.

adblock ativo