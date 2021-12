Concorra a ingressos para a festa Celebration

Neste sábado, 22, a partir das 23 horas, acontece no Barra Hall a festa Celebration, que contará com shows da banda Jammil e do DJ Carlo Dall Anese. E você, que curte o grupo ou música eletrônica, pode ganhar entradas para o evento.

Serão sorteados cinco pares de ingressos para pista. A celebration conta com serviço open bar em toda a festa (pista e camarote). O sorteiro será nesta sexta-feira, 21, às 11 horas.

Para participar, é preciso entrar e curtir a página do CHAME GENTE no Facebook. Lá, você encontrará a url da promoção. Depois, é só clicar em "Quero participar" e aproveitar o show.

adblock ativo