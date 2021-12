Conar arquiva processo contra propaganda com Ivete

Foi arquivado, nesta quinta-feira, 10, o processo que era movido contra a propaganda da empresa de produtos de limpeza Bombril, estrelada pela cantora Ivete Sangalo e as humoristas Monica Iozzi e Dani Calabresa. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) quase um mês após o início das investigações.

Uma brincadeira que acontece no comercial teria motivado as denúncias que fizeram com que o órgão processasse a marca. Os consumidores reclamaram de "discriminação de gênero" e "deboche da figura masculina".

Durante o anúncio, Dani menciona os homens e Ivete brinca: "Ixe, esses daí nem com todos os produtos da Bombril para ajudar na casa". Todas riem e Dani diz que não dá para comparar os sexos, pois "toda mulher é uma diva, e todo homem é 'divagar' [devagar]".

Na época, a empresa se pronunciou e disse que a campanha foi "desenvolvida para valorizar o protagonismo feminino" e que o vídeo "usa uma linguagem bem-humorada para ressaltar o valor da mulher na sociedade brasileira e não tem a intenção de ofender os homens ao fazer uma brincadeira com a palavra 'diva'".

Confira a propaganda:

Da Redação

