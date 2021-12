Comunidade judaica protesta contra prêmio dado a Mel Gibson

Grupos judaicos da República Tcheca divulgaram uma carta em protesto a um prêmio dado ao ator americano Mel Gibson, por sua contribuição ao cinema. O ator recebeu a homenagem nesta sexta (4), durante o Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary.



Segundo o jornal "The Guardian", a Federação de Comunidades Judaicas do país alega que o filme "A Paixão de Cristo" (2004), dirigido por Gibson, retrata os judeus como "maus e sedentos por sangue".



"Ao entregar este prêmio, o Festival Internacional de Karlovy Vary se torna mais uma entre as plataformas que estão gradualmente mudando nosso país de uma sociedade tradicional e relativamente tolerante para um espaço de hostilidade, xenofobia e ideias antissemitas", diz a carta.



Ainda de acordo com o jornal, a Federação não faz referência direta no texto a outro fato polêmico envolvendo Mel Gibson, amplamente divulgado pela imprensa há alguns anos, no qual o ator teria ofendido um policial com declarações antissemitas.



Em 2006, ele foi preso em Malibu, Califórnia, sob suspeita de dirigir embriagado. De acordo com o relatório da polícia na época, ele ofendeu o policial que o deteve dizendo que os "judeus são responsáveis por todas as guerras no mundo".



Os organizadores do festival tcheco confirmaram ter recebido a carta da Federação, mas disseram que o prêmio foi entregue ao ator devido, exclusivamente, a sua contribuição ao cinema. "O prêmio é apenas um reconhecimento às habilidades de Gibson para fazer filmes e a sua carreira", disse o porta-voz do festival, Uljana Donátová. "Não nos sentimos na posição de comentar sobre o resto no filme. "A Paixão de Cristo" não será exibido no festival".

adblock ativo