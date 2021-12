O apresentador Fausto Silva não gostou nem um pouco dos comentários negativos que Susana Vieira andou fazendo sobre ele. Em entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro, a atriz, falou sobre ter sido pega de surpresa ao ter que cantar ao vivo no Domingão do Faustão, após um pedido do apresentador.

Susana cantou "Per Amore", sucesso no Brasil na voz Zizi Possi. Ao final da música, a atriz pediu desculpas por desafinar.

"Combinei de cantar duas músicas, com playback. Faustão, para se fazer de engraçado ou me fazer de palhaça, me botou pra cantar além do combinado", disse a atriz.

E continuou se justificando: "Cantei todo meu repertório, que fiquei dias gravando e deixando bonito no estúdio. O disco é uma coisa tão bonitinha! Mas ao vivo é outra coisa, né? Eu me ferrei! Fui ridicularizada", disse.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, Faustão ficou incomodadíssimo com as declarações da atriz. Isso porque, o apresentador sempre defendeu e apoiou a atriz nas polêmicas que esteve envolvida.

Assista trecho da apresentação de Susana Vieira no Domingão do Faustão:

Da Redação Comentários de Susana Vieira irritam Faustão

