Comediante Paulo Gustavo cai durante peça e desloca o ombro

O humorista Paulo Gustavo deslocou o ombro ao cair de uma escada durante a peça "220 volts", em cartaz na cidade de Aracaju, em Sergipe, no domingo, 15. O incidente ocorreu por volta das 23 horas, no palco do Teatro Tobias Barreto, no fim da última apresentação da temporada. Ele foi socorrido pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital particular.

De acordo com o G1, a assessoria do hospital informou que Paulo sofreu uma luxação no ombro, e recebeu alta na madrugada desta segunda-feira, 16. Através das redes sociais, o ator explicou o ocorrido e se desculpou por não ter voltado para os agradecimentos do espetáculo.

"ARACAJU não consegui voltar pra agradecer de Ivonete [personagem] porque me acidentei. Cai de um lugar muito alto e desloquei o braço, mas fui atendido no hospital Primavera e ja estou bem! Agora é ficar de repouso e rezar bastante! Vocês foram o máximo! DESCULPA e Obrigado por tudoooo!", escreveu o comediante.

O artista já voltou ao Rio de Janeiro nesta manhã, segundo informações da assessoria da peça à publicação.

