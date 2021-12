Começam as inscrições regionais para o Miss Bumbum 2012

As baianas que possuem um belo bumbum devem ficar atentas. O Miss Bumbum Brasil abre, nesta quarta-feira, 01, as inscrições para a edição 2012 do concurso. A dona do derriére mais bonito do Brasil vai levar o prêmio de R$ 5 mil. A vice, fica com R$ 3 mil e a terceira colocada, com R$ 2 mil. Além da premiação em dinheiro, as três escolhidas podem se preparar para uma agenda cheia de viagens pelo mundo para divulgar o concurso, eleito pelo site americano TMZ como o melhor do planeta.

Para participar, a candidata deve enviar foto de rosto e do corpo, usando biquini, é claro. Além disso, deve enviar um vídeo contando porque quer ser ou merece ser a Miss Bumbum Brasil 2012. As incrições seguem até o dia 30 de agosto no site oficicial.

A edição deste ano, mal começou, e já tem polêmica. Uma transexual do Nordeste entrou em contato com a organização pedindo para participar. E foi aceita. A decisão desagradou a atual detentora do título de bumbum mais bonito do Brasil, a pernambucana Rosana Ferreira. "Torço para que a vencedora não seja ela. Afinal, todas as outras candidatas têm menos chances. Elas têm que malhar mais para ter o bumbum perfeito", disse em entrevista.

A vice, Graciella Carvalho, também não concorda com a presença da transexual. "Acho desleal porque geneticamente elas têm mais chances de não ter celulites do que as outras. No concurso o que importa é ter o bumbum perfeito e sem silicone.", afirmou.

