Começa venda ingressos para arquibancadas do Carnaval 2013

Começam a ser vendidos, nesta segunda-feira, 28, os ingressos de acesso às arquibancadas montadas no bairro do Campo Grande (circuito Osmar), em Salvador, para o Carnaval 2013. Segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur), as vendas serão realizadas até a próxima quarta-feira, 30, no Teatro Vila Velha, na Avenida Sete, das 9h às 16h.

Durante cada dia de venda, a Saltur informa que serão comercializados três mil ingressos. Ao todo, os interessados em curtir o carnaval nas arquibancadas terão nove mil ingressos disponíveis à venda.

De quinta a sábado, a arquibancada vai custar R$ 20. Já de domingo a terça-feira, os preços variam entre R$ 30, R$ 40 e R$ 50.

