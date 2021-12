Começa nesta quinta a venda de ingressos para Sarau du Brown

Os ingressos para a primeira edição do Sarau du Brown começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 27, nos balcões Ticketmix. Os bilhetes custam R$ 40.

O primeiro Sarau du Brown será no dia 13 de janeiro e terá como convidados os cantores Jair Rodrigues e Lazzo Matumbi e as participantes do The Voice Brasil, Ludmilah Anjos e Ellen Oléria, a vencedora do programa.

adblock ativo