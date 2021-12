Começa a votação do Miss Bumbum Brasil 2012

Começa nesta segunda-feira, 3, a primeira fase do Miss Bumbum Brasil 2012. Os internautas vão poder escolher, no site oficial do evento, os 15 bumbuns mais bonitos de um total de 27 candidatas, cada uma representando um Estado.

As eleitas pelos internautas vão participar de um desfile em São Paulo, no final de novembro. Lá, serão avaliadas por dez jurados que irão analiar a estética em traj de banho, elegância em traje de gala e graciosidade.

A vencedora do concurso ganhará um prêmio de R$ 5 mil. A segunda e a terceira colocadas vão receber R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

A surpresa da lista foi a ausência de uma negra. Só temos loiras ou morenas.

Conheça todas as candidatas e escolha a sua preferida:

