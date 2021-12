Começa a 77ª Micareta de Feira de Santana

A entrega das chaves da cidade às 'majestades da folia', nesta quinta-feira, deu o pontapé inicial da 77ª Micareta de Feira de Santana. A abertura, que aconteceu no circuito Maneca Ferreira, foi feita pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, que passou o 'comando' ao Rei Momo Dilson Chagas Júnior, 36.

Também foram coroados o Rei e a Rainha da Diversidade, Osnir da Silva Miranda, 29, e Jihad Couto Carvalho, 13, ambos portadores de deficiência.



"Que você conduza a festa com paz e alegria e não esqueça que a festa é do povo", destacou o prefeito. Após a abertura oficial, foi 'decretado' que a avenida seria tomada de alegria. "Convido a todos para participar da maior festa do país, que é a Micareta. Vamos brincar com alegria e com paz e amor", conclamou o Rei Momo de 2014 em Feira de Santana.

E não faltou alegria, somada à solidariedade, com o desfile do Bloco Abraçaê, puxado pela banda Eva em sua nova formação, sob o comando de Felipe Pezzoni. Em seguida, quem estreou no circuito Maneca Ferreira, em carreira solo, foi o cantor Bell Marques, que trouxe canções do seu novo álbum, Vumbora, como Nicolau, Amor Bacana e Louco Amor.

O povão

Mas, o folião-pipoca também foi homenageado. A prefeitura trouxe nomes como Carlinhos Brown, que com seu batuque eletrizante contagiou a todos com sucessos antigos e o mais novo hit, Você, o Amor e Eu. Guig Guetto e Kolé i Pan também animaram o bloco sem cordas que varou a primeira madrugada da festa.

Nesta sexta, 25, a folia prossegue a partir das 18h, com Margareth Menezes, Daniela Mercury, Babado Novo e Negra Cor que, com outros artistas, animam o folião-pipoca.

Os blocos serão animados por nomes como Harmonia do Samba, que puxa o Auê; Oito7Nove4, com Skol; Saulo, com a Tribo; Robissão; com o bloco do Patrão, e Filhos de Gandhy, com Da Praça.

Há sete anos desfilando no circuito Maneca Ferreira o bloco Abraçaê, criado pela TV Subaé, leva a solidariedade para a avenida. O bloco, que foi idealizado para divertir funcionários, familiares e convidados, se propõe a ajudar entidades filantrópicas e, para isto, troca seus abadás por leite em pó.

Mais de 60 entidades já foram beneficiadas com a solidariedade dos feirenses, a exemplo do Lar do Irmão Velho, AFAS e Orfanato Evangélico.

Ao todo, o bloco reúne dois mil foliões, como Maria Antonieta Lima Santos que participa do evento desde o começo.

"Sempre venho e trago meus familiares. É uma forma de se divertir e ajudar o próximo". Tatau e Babado Novo já animaram os foliões. Este ano pela primeira vez, o bloco é comandado pela banda Eva, com Felipe Pezzoni, que revelou estar animado com a iniciativa. Ele esteve na tarde de ontem conhecendo o Lar do Irmão Velho.

