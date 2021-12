Com várias mulheres, Gustavo Salyer curte festa sem Nicole

Enquanto Nicole Bahls suava a camisa para garantir seu sustento, seu namorado, o modelo Gustavo Salyer, curtia a noite carioca cercado de belas mulheres neste domingo (30).

E olha que o som da festa deveria estar bem alto, uma vez que o ex-peão do reality "A Fazenda" só falava ao pé do ouvido das mulheres que o cercava. Quando questionado pela ausência da amada, o modelo falou que "ela está trabalhando. Sou filho de Deus e estou me divertindo".

