Com dengue, Ivete Sangalo diz aos fãs que quer voltar logo

Após adiar um show em Tanguá (RJ) e cancelar uma apresentação em Juiz de Fora (MG), neste final de semana, a cantora Ivete Sangalo postou uma mensagem para os fãs do Facebook neste sábado, 18.

No post, a baiana diz que está na cama seguindo as orientações médicas para melhorar do quadro de dengue. "Muita dor de cabeça e dores pelo corpo. O repouso é imprescindível nesse momento".

Após agradecer o público e contratantes dos shows desmarcados, Ivete disse que quer ficar boa logo. "Para levar o mais rápido possível a vcs toda a energia e alegria que a gente divide e tanto ama. Obrigada pelas mensagens de carinho. Um beijo grande".

