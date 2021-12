Com 1 ano e 11 meses, filha de Jayme Monjardim já canta

Talento vem de berço? Na família da cantora Tânia Mara e do diretor de TV Jayme Monjardim, pelo visto, sim. Prova disso é que a pequena Maysa, filha do casal e neta da cantora Maysa, começou a ingressar na carreira de cantora com apenas 1 ano e 11 meses.

A criança, inclusive, já fez uma participação especial, ao lado da mãe, no DVD "Circo de Brincar 2", do palhaço Topetão. Tânia, que foi convidada para participar do projeto voltado ao público infantil, levou a filha para dar os primeiros passos.

O resultado poderá ser visto no dia 12 de outubro (Dia das Crianças), quando o DVD será lançado no Rio de Janeiro.

