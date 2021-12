Colunista garante que Ivete Sangalo está grávida do 2º filho

A colunista Joyce Pascowitch, do site Glamurama, garante que a cantora baiana Ivete Sangalo está grávida do segundo filho. Segundo a jornalista, que não divulgou a fonte da informação, Ivete está com três meses de gestação.

Ivete já é mãe de Marcelo, de 4 anos, fruto da união com o nutricionista Daniel Cady, com quem está casada há 3 anos.

