Colombiana Paulina Vega é eleita Miss Universo 2014

A colombiana Paulina Vega, de 22 anos, se tornou na noite deste domingo a nova Miss Universo, após vencer a final deste concurso de beleza realizado em Miami, nos Estados Unidos.



A Miss Brasil, Melissa Gurgel, ficou entre as 15 melhores, mas foi eliminada após o anúncio das 10 finalistas.

O segundo lugar ficou com a americana Nia Sánchez, o terceiro foi para a ucraniana Diana Harkhusa, o quarto para a holandesa Yasmin Verkheijen e quinto para a jamaicana Kaci Fennell.

Esta é a segunda vez na história da competição que uma colombiana ganha a coroa, após o ano de 1958.

Depois de três horas de festa, na qual se pôde ver às 88 participantes desfilando em maiôs e vestidos de festa, a mulher oficialmente mais bonita da Colômbia foi coroada também a mais formosa do planeta.

A Miss Universo 2013, a venezuelana Gabriela Isler, colocou a coroa na nova rainha, que, como era de esperar, libertou os nervos e emoções contidos durante tantos dias e abraçou feliz sua colega sul-americana.

O público que encheu o pavilhão esportivo da FIU, majoritariamente hispânico, gritou o nome da Colômbia e aplaudiu muito a nova rainha do Universo, natural de Barranquilla.

O histórico da competição é dominado por EUA com oito títulos, seguido muito de perto pela Venezuela, com sete, e Porto Rico, com cinco.

