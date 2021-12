Coleguinha do Caldeirão vai posar nua em revista

Mariane Silvestre, a assistente de palco do Caldeirão do Huck, será a estrela da edição de novembro da Playboy. A gata tem no currículo um Miss São Paulo e o vice Miss Mundo Brasil, ambos em 2011. O diretor de redação da revista, Thales Guaracy, fez o anúncio na tarde desta terça-feira, 15.

Com 21 anos, Mari, como é carinhosamente conhecida, é natural de Araraquara, em São Paulo. Ela está no Caldeirão do Huck desde março. Com certeza a moça tem os predicados para ser uma coleguinha do programa.

