Coleção de lingerie de Ivete Sangalo chega às lojas

As peças da coleção Triumph by Ivete Sangalo vão chegar às lojas do País a partir deste mês. A cantora, que será a garota-propaganda, posou com um tomara que caia para divulgar a coleção.

A linha de lingeries foi dividida em três temas: a Floresta, com estilo tropical; a Romance, que retrata a alma feminina, e a Classics, com peças atemporais.

