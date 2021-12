Coelhinha da Playboy faz ensaio relembrando fotos clássicas

Thaiz Schimitt, a estrela de dezembro da revista Playboy, fez um ensaio em que homenageou outras mulheres que já posaram para a revista como a Feiticeira (Joana Prado), Adriane Galisteu e Juliana Paes.

A coelhinha da Playboy repetiu as poses feitas pelas artistas, inclusive uma das mais polêmicas, a que Adriane Galisteu se depila. "Eu me senti super à vontade durante as fotos. Conheço a equipe há seis anos. É a minha primeira capa sozinha e foi uma honra ter sido convidada para interpretar fotos tão marcantes da história da revista. Foi o reconhecimento de um trabalho de seis amos durante os quais represento a marca Playboy", disse a jovem.

