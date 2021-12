Clooney pode ser multado por não declarar anel de noivado

George Clooney pode ser multado pela Fazenda britânica em 90 mil libras (R$ 336 mil) já que sua noiva, a advogada Amal Alamuddin, não declarou seu anel de compromisso ao voltar ao Reino Unido, informam veículos de imprensa britânicos.

Amal precisaria ter declarado na alfândega o valioso anel de diamantes no dia 3 de maio, em sua chegada ao aeroporto londrino de Heathrow, procedente dos Estados Unidos.

O regulamento estipula que qualquer joia que entre no país de fora da União Europeia (UE), e cujo valor supere 390 libras (R$ 1.458), é suscetível a impostos.

De acordo com a imprensa britânica, o vencedor do Oscar, de 53 anos, pediu em casamento a advogada britânica, de 36 anos, com um anel de diamantes de sete quilates avaliado em 415 mil libras (R$ 1,552 milhão), em abril passado na Califórnia (Estados Unidos).

Em declarações divulgadas pelo tabloide "Daily Mail", o representante do protagonista de filmes como "Confessions of a Dangerous Mind" (2002) e "Boa Noite e Boa Sorte" (2005) disse "não ter nem ideia" de tudo isso e se recusou a falar sobre o assunto.

Por sua vez, um porta-voz da HMRC (Fazenda britânica) se negou a confirmar se o organismo abriria uma investigação ao explicar que são instruídos a não falar sobre "assuntos de clientes individuais", segundo o jornal "The Independent".

"Trazer objetos de fora da União Europeia (UE), pessoalmente ou pelo correio, pode acarretar impostos", se limitou a dizer o funcionário da Fazenda.

