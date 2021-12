Clipe de Sophia Abrahão alcança 230 mil visualizações

Menos de dois meses após publicar seu novo vídeo no Vevo, canal musical do site Youtube, Sophia Abrahão já tem motivos para comemorar. O clipe da música É Você está perto de alcançar a marca de 230 mil acessos e a atriz fez questão de celebrar, nesta segunda-feira, 11,, a boa notícia com seus seguidores.

Em seu Twitter, ela escreveu: "Tirus, 'É Você' com quase 230.000 acessos! Ah, vocês são demais!".

Mas esta é só mais uma das marcas de seu sucesso. No mês passado, ela alcançou meio milhão de seguidores no Facebook e, é claro, ela não poderia escolher outra ferramenta, se não a virtual, para divulgar a notícia.

Ela comentou, também no Twitter: "Uhu! Meio milhão no Face[book]! Que alegria acordar com essa novidade! Muito obrigada a todos os 'Tirus' [forma como se refere aos seus fãs] que fazem a festa por aqui e por lá!".

Ainda no mês passado, a Natasha, de Amor à Vida, ganhou o prêmio de Melhor Tuiteira do canal Nickelodeon em votação popular, e comentou: "Melhor tuiteira! Sem palavras para vocês, de verdade! Vocês sabem o quanto eu me esforço pra estar on, fazer chats 'boladões', responder ao máximo de Tirus que eu posso! Isso para mim é mais do que um prêmio, é a resposta de que estamos no caminho certo! Os Tiros Vão Dominar o Mundo!".

O MPN, ou Meus Prêmios Nick, foi apresentado por Lucas Silveira. Foram premiados, também, o jogador Neymar - atleta preferido; Mateus Solano - ator preferido; Demi Lovato - cantora internacional preferida; Marina Ruy Barbosa - a gata do ano; Tatá Werneck - humorista preferida; entre outros.

Sophia está no ar na novela de Walcyr Carrasco como a irmã de Nicole (Marina Ruy Barbosa). A ruiva está movimentando o núcleo composto por Thales (Ricardo Tozzi) e Leila (Fernanda Machado).

Confira o clipe da música da cantora/atriz:

