O clipe para a música K.O., da drag queen Pabllo Vittar, está de volta ao YouTube após ter sido deletado por hackers, que atacaram e acessaram a conta da cantora na plataforma de vídeos no início da manhã.

O videoclipe retornou à plataforma sem alterações na sua contagem de visualizações, que marca, no momento da reportagem, com mais de 133 milhões de acessos.

K.O. faz parte do álbum de estreia de Pabllo Vittar, Vai Passar Mal, que chegou às lojas no início do ano. O seu próximo single, Corpo Sensual, uma parceria com Matheus Carrilho, da Banda Uó, estreia no YouTube em 6 de setembro.

Estadão Conteúdo Clipe de Pabllo Vittar volta ao YouTube após ataque hacker

adblock ativo