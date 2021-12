Clipe de Netinho é censurado e vídeo é reeditado

Netinho está retado. O clipe da música "Bate Tum Tum Tum", filmado no Rio de Janeiro, foi censurado. O cantor teve que reeditar o vídeo e tirar o excesso de bumbum e copos de bebida do clipe. "Finalmente concluímos a sua nova edição. Num esforço conjunto, eu, Edu Peres (diretor do clipe), Liz Bárbara (produtora do clipe que também meteu a mão na edição) e Pedro (editor), finalizamos o nosso filme. Agora é só passar pelo colorista e estará pronto pra vocês. Tá lindo, a cara do verão!", postou o artista, no Facebook. O baiano, no entanto, não informou quem foi responsável pela censura.

O cantor, que está morando atualmente no Rio de Janeiro, também esclareceu que não trocou a capital baiana pela cidade maravilhosa. "Minha casa é em Salvador e sempre será. Me sinto um cidadão do mundo e moraria em Natal, Aracaju, Londres, Lisboa, em qualquer lugar que eu gosto muito. Apesar disso, minhas raízes estão fincadas em solo baiano e lá permanecerão independente da quantidade de amor e de influências que eu absorva em outros lugares.", disse.

adblock ativo