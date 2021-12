Uma composição do jogador Ronaldinho Gaúcho terá clipe gravado no próximo sábado, 6, durante o show da dupla João Lucas e Marcelo, que dará voz à música. A gravação ocorrerá na Pink Elephant Rio, no Rio de Janeiro, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

O jogador parece estar apostando em seu lado musical e prometeu comparecer e participar da gravação da canção intitulada "Chover pra Cima". Atualmente, o craque joga no Querétaro, do México.

Esta não é a primeira música do jogador que é gravada. Em 2014, ele, junto com o cantor de pagode baiano Edcity, compôs a música "Vai na Fé". Ronaldinho, inclusive, gravou a canção.

Clipe de música de Ronaldinho Gaúcho será gravado no sábado

O jogador também já participou do clipe da canção "Vamos Beber", do músico Dennis. O vídeo contou ainda com a participação de João Lucas e Marcelo.

Novo-antigo amor

Amigos afirmam que Ronaldinho está em um romance com uma ex chamada Nara, que, inclusive, andou fazendo visitas ao jogador no México.

