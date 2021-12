Clipe de 'Lepo Lepo' tem a marca da sensualidade

O clima de sensualidade impera no clipe da música Lepo Lepo. Lançado no final de novembro de 2013, o vídeo oficial no Youtube já teve mais de 800 mil visualizações. Somando todas as versões, o número chega próximo a dois milhões de acessos.



"É uma alegria enorme.



A gente sente quando o povo vai abraçar uma música, mas não imaginou que seria um sucesso tão grande, com retorno tão imediato", diz Márcio Victor, da banda Psirico, intérprete do hit.



Com um ritmo diferente, que pode ser definido como arrochagode, pagorrocha, ou mariscada musical, como diz Márcio, Lepo Lepo tem coreografia simples, desenvolvida pelo dançarino Fábio Molejo, e reproduz principalmente as situações apontadas pelo refrão da música.



"Eu não tenho carro. Não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu rá rá rá rá rá rá rá, Lepo Lepo. É tão gostoso quando eu: Rá rá rá rá rá rá rá. O Lepo Lepo", diz a canção.

De acordo com Edilene Alves, uma das dançarinas que aparecem no vídeo ao lado de Márcio Victor, o clipe foi gravado em um único dia, dirigido pela dupla Fábio Duarte e Rafael Souza: "Fui pega de surpresa. Estava fora e, assim que cheguei, fui convidada para gravar. Tivemos que mostrar a sensualidade em poses. No final, percebemos que o material ficou do jeito que Márcio queria".



Umbigada atual



Para o antropólogo Roberto Albergaria, a erotização camuflada, tanto na dança quanto na letra da música, estimula a curiosidade das pessoas. "Essa sensualidade implícita instiga, desperta a libido, mas, ao mesmo tempo, não cabe censura. Pode ser veiculada a qualquer momento. E essa estratégia é antiga, era assim com o samba de roda. O lepo lepo de hoje é a umbigada de antigamente", diz o acadêmico.



Ainda de acordo com Albergaria, o fato de a expressão lepo lepo render várias interpretações e brincadeiras, a torna sinônimo para tudo aquilo que não tem definição. "Lepo lepo é equivalente ao borogodó, ao it girl da garota mais desejada. É aquela pimenta a mais do cara, que deixa ele ainda mais gostoso", define.

Caiu na rede

Com o sucesso da música, já existem tutoriais ensinando a coreografia. Postado pelo professor de suingue baiano Daniel Saboya, o vídeo explica passo a passo o que deve ser feito para quem quer se sair nas festas do verão.



"O segredo é dançar a música com o coração. Não tem dificuldade, mas se não aprender a coreografia cada um pode dançar do jeito que quiser", libera o vocalista do Psirico.

O sucesso da música é tanto que outros artistas se renderam ao Lepo Lepo.



Até a estrela Ivete Sangalo postou um vídeo caseiro onde interpreta a música dentro de um carro.

Veja o clipe oficial



