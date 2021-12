Clima esquenta entre Toni Garrido e Suzana Vieira na tevê

A atriz Suzana Vieira e o cantor Toni Garrido foram alguns dos convidados do programa "Encontro com Fátima Bernades", na manhã desta sexta-feira, 23. Quando o tema enveredou para o preconceito com pessoas que moram em bairros periféricos, Suzana disse que a empregada, a manicure e o caseiro dela são da Rocinha e que na Barra da Tijuca, os moradores não têm preconceito porque precisam das pessoas da favela pra essas funções. "Não vou tirar a minha mão da mão da manicure depois que ela me falar que é da Rocinha", disse a atriz, que ainda afirmou que os negros se fazem de vítimas, já que estudantes brancos e pobres também sofrem.

Toni Garrido emendou: "Na favela também tem médicos, advogados, estudantes e cientistas. A visão que se tem das comunidades é muito antiga e escravizada. Completamente fora do padrão do que a gente quer hoje". A apresentadora Fátima Bernardes interveio para colocar panos quentes. "O que importa é que somos todos de uma raça só, a humana", concluiu Fátima.

