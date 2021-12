Clima esquenta entre Faustão e Luciano Huck na Globo

O clima na Globo ficou tenso, segundo a blogueira Fabíola Reipert. No último fim de semana, o Domingão do Faustão estreou o quadro "Trocando Figurinhas", que leva um profissional para trabalhar em outros países.



De repente, Faustão começou a falar que já tinha um quadro, que as pessoas adoram imitar, que é quando um artista troca de lugar com uma pessoa comum. Por isso, lançaram o Trocando Figurinhas.

Coincidência ou não, o Caldeirão, de Luciano Huck, estreou um quadro que faz um famoso trocar de lugar por um dia com um anônimo.

