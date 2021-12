Cleo Pires termina casamento com João Vicente de Castro

Parece que agora é oficial. A atriz Cleo Pires teria confirmado, ao jornal "Agora São Paulo", o fim do relacionamento com o publicitário João Vicente de Castro. "Estamos separados. Já há um tempo nossos caminhos se tornaram muito distintos, mas o amor e o respeito continuaram. Pedimos que respeitem a dor e a complexidade do momento", teria dito Cleo à publicação.

