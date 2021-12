Cleo Pires revela sonho de adotar uma criança

Cleo Pires revelou, em entrevista à Revista "Contigo!", que pretende adotar uma criança, embora queira ter um filho biológico antes.

"Sinto muita vontade de adotar, mas tenho sentido cada vez mais que, primeiro, preciso viver a reação química de ter um filho biológico. Vai ser bom para mim, vai mexer em uma coisa meio atávica minha."

Na entrevista, a atriz falou sobre o desejo de se tornar mãe e a relação com a família do padrasto, o cantor Orlando Morais, de quem afirma ter se sentido "adotada na vida".

"Quero adotar porque me senti adotada na vida, pela minha família por parte do pai, o Orlando. Senti esse amor que não é de sangue. E amo esse amor por escolha, acredito nele. Quero estar do outro lado, quero escolher amar um bebê, uma criança. Isso enriquece a vida. Filho enriquece a vida", disse.

