Cleo Pires posta foto ensaiando dança turca

Quem assistiu ao capítulo desta sexta-feira, 29, de Salve Jorge viu a personagem Bianca, interpretada por Cleo Pires, dando um show de dança turca para impressionar Zyah (Domingos Montagner). A atriz postou uma foto do ensaio de dança com a professora Patrícia Passo neste sábado, 30, no Instagram.

Além da excelente forma, dá para ver as tatuagens da atriz e a técnica usada para se equilibrar: colocar uma almofada na cabeça enquanto dança.

