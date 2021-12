Cleo Pires mostra hematomas após gravações de "Aldo"

A atriz Cleo Pires está no elenco do filme "Aldo" - inspirado na vida do lutador de MMA José Aldo - que está previsto para estrear em 2016. Cleo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para mostrar os hematomas que ganhou durante as gravações do longa.

Em sua conta no Instagram, Cleo publicou uma foto mostrando as marcas roxas nas pernas. "Cheia de hematomas e orgulhosa deles, tá valendo a pena!" escreveu na legenda da foto.

"Aldo"

No filme, Cleo interpreta a mulher do lutador, que, por sua vez, é interpretado pelo ator José Loreto. Para isso, Cleo e Loreto têm feito aulas de lutas marciais com o treinador Alex Gazé.

#aldofilme . @joseloreto Uma foto publicada por Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) em Jul 7, 2015 às 5:25 PDT

@alexgazemma , @joseloreto . #aldofilme Uma foto publicada por Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) em Jul 3, 2015 às 6:29 PDT

meu diretor 💪😎🌟 @apoyart . #aldofilme Uma foto publicada por Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) em Jul 1, 2015 às 10:01 PDT

