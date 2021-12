Cleo Pires diz que dança ajuda no sexo

A atriz Cleo Pires, que está tendo aulas de dança do ventre para usar na novela Salve Jorge, disse em entrevista ao jornal Extra desse domingo, 31, que os esforços para aprender a nova dança têm lhe ajudado nas relações sexuais. "Falo muito com a minha professora (Patrícia Passos) sobre a energia sexual, que tem muita coisa a ver com a dança. Um dia, ela me explicou que o verdadeiro orgasmo percorre da região pélvica até o peito, e você sente, sabe? Você tem que estar com um espaço dentro de você. E aí eu disse "vou acabar ficando mal-acostumada, vou ter sempre que fazer dança oriental!"", afirmou.

Na novela, Cleo Pires, que vive Bianca, usa a dança para tentar reconquistar Zyah (Domingos Montagner). A atriz, que namora o ator Rômulo Arantes Neto, também disse na entrevista que não tem um tipo de homem específico que a atraia. "Sou supereclética. Lógico que gosto de beleza. O mais importante é quando você se conecta com alguém, não só pelo sexo", disse.

