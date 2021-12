Cleo Pires dá beijo na boca do pai Fabio Jr.

A atriz Cleo Pires encontrou o pai Fabio Jr., em Palmas, no Tocantins, onde grava o filme "Boletim de Ocorrência" (B.O.). O momento com cantor, que estava na cidade cumprindo sua agenda de shows, rendeu colo e até beijo na boca.

"Cara de um.... #bofilme show do véinho no aniversário de palmas!!", escreveu a atriz, lembrando a semelhança física com o pai biológico.

A relação de Cleo e Fabio Jr. nem sempre foi das melhores. Quando mais nova, a atriz tinha pouco contato com o cantor.

Em entrevista a Marília Gabriela, no início do ano, a atriz falou sobre a conturbada relação com Fabio Jr. e revelou que aprendeu a gostar dele.

"De um tempo pra cá, vivo um processo de amar ele inteiro, maluco do jeito que é, com todas as 'emes' que ele fez comigo durante a vida", declarou ela à jornalista.

Veja fotos do encontro de Cleo e Fabio Jr.:

