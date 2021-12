Claudio Marzo segue internado sem previsão de alta

O ator Claudio Marzo, de 74 anos, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ele apresenta está com pneumonia e apresenta dispneia e desorientação.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Marzo apresenta melhora progressiva no quadro infeccioso, mas segue sem previsão de alta. Ele voltou a dar entrada na unidade médica no último dia 4.

No mês passado, o ator foi internado por conta de uma insuficiência renal e enfisema. Ele recebeu alta sete dias depois.

