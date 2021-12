Claudinha nega mudança para o Rio: "Meu lar é em Salvador"

Ao contrário do que havia sido noticiado em sites na semana passada, Claudia Leitte nega que esteja de mudança para o Rio de Janeiro com a família. A cantora, uma das musas da música baiana, declarou que não deixará Salvador.

"Meu lar é em Salvador e isso não vai mudar", disse Claudinha ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia, antes de embarcar para os Estados Unidos para cumprir a agenda profissional.

A mudança da cantora para o Rio seria para conciliar a agenda de shows com as gravações da terceira edição do "The Voice" (Globo). As informações davam conta ainda que Claudinha já teria até escolhido uma escola para o filho Davi, de 5 anos.

Segundo a cantora, nas edições anteriores do programa, ela alugou uma residência no Rio (na Barra da Tijuca) porque o filho caçula ainda era muito pequeno e precisava de uma melhor estrutura para oferecer conforto à família.

"Nos anos anteriores, eu precisei de uma estrutura fixa porque o meu pequeno Rafael tinha apenas dois meses e eu não abri mão de amamentá-lo, o que recomendo a todas as mães. Agora, que o Rafael já está correndo pela casa e o Davi está estudando em Salvador, eu consigo administrar minha agenda para ir ao Rio gravar o 'The Voice' e retornar correndo", contou Claudinha.

Durante a nova temporada do "The Voice", Claudia e sua equipe ficarão hospedados em hotéis.

