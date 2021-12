Claudinha levou mais de R$ 700 mil para cantar no Réveillon

Claudia Leitte faturou um bom cachê para se apresentar no Réveillon da Praia São Tomé de Paripe, em Salvador. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a cantora recebeu pouco mais de R$ 700 mil e ainda dividiu o palco com Léo Santana, que segue em carreira solo. O evento foi gratuito.

