Claudia se veste de Kim Kardashian para festa à fantasia

Claudia Leitte apareceu com os cabelos pretos e bumbum generoso em foto que postou no Instagram. Tudo isso para ficar parecida com a socialite Kim Kardashian para se apresentar em uma festa à fantasia no sábado, 16, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A cantora ainda usou um look justinho, bem parecido com os que Kim desfila por aí, que ajudam a ressaltar ainda mais as curvas do corpo.



Kim Kardashian esteve no Brasil para lançar sua coleção de roupas pela C&A, na última segunda-feira, 11. As peças são inspiradas na mulher brasileira e tem preços entre R$ 26 e R$ 190.

Precisam ver meu bumbum! #CamposFantasy #ClaudiaKardashian #Selfie #KimKardashian #JustForFun #Costume #Fancy #Diva Uma foto publicada por Claudia Leitte (@claudialeitte) em Mai 16, 2015 às 4:52 PDT

