Cláudia Rodrigues tranquiliza fãs após internação

Cláudia Rodrigues tranquilizou os fãs após a notícia de que foi internada. A atriz, que tem esclerose múltipla está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma crise em virtude da doença. Ela havia se internado no dia 7 de junho, quando completou 44 anos, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, sendo transferida para São Paulo na terça, 23, para realizar exames.

"Gente, eu estou aqui para dizer que foi um susto. Daqui a pouco eu estou de volta, mas está tudo bem", disse Cláudia Rodrigues. "Estou esperando o Dr Charles e o Dr Rodrigo para dizerem pra mim que esta tudo bem e que estou pronta pra outra. Agradeço a todos pelas mensagens e que Deus abençoe vocês. Beijos", continuou.

