Claudia Raia põe mansão onde morou com Celulari à venda

A mansão que Claudia Raia morava, em um condomínio de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro, desde antes da separação com Edson Celulari foi posta à venda. Por contrato de confidencialidade, o anúncio do imóvel do não traz o nome da atriz, mas a coluna Retratos da Vida reconheceu a mansão pelas imagens.



A residência está no catálogo de um corretor especializado em imóveis de luxo do Rio. Procurado pela coluna, o corretor disse que não podia confirmar nem desmentir se o imóvel era da atriz. Em junho deste ano, Claudia havia aberto as portas da casa para o "Mais Você".



O imóvel tem 1.500 metros quadrados de área construída e foi projetado pelo arquiteto Índio da Costa. Ele tem seis suítes, seis vagas na garagem e fica dentro de um condomínio fechado. No site da imobiliária, é possível ver várias fotos da mansão, como o quarto da filha do casal, Sofia, o estúdio de gravação de Enzo, também filho dos dois, a ampla sala de estar e a suíte da atriz.



Claudia e Celulari moraram juntos no local até a separação, em 2010. Até recentemente ela morava no imóvel com os filhos, mas passava boa parte do tempo com o namorado, Jarbas Homem de Mello, no apartamento de São Paulo.

