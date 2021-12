Claudia Raia exibe corpo sarado aos 47 anos

Claudia Raia mostrou que está muito bem com os seus 47 anos. A atriz mostrou aos seus seguidores do Instagram uma foto em que aparece com um maiô decotado na barriga, deixando em evidência seu corpo sarado e barriga sequinha.

A imagem faz parte de ensaio que Claudia fez para a revista "Shape" do mês de maio. Ela posou para as lentes de Pascoal Rodrigues.

Com a postagem, a atriz recebeu elogios em rede social. "A mulher mais linda do muuuuuuundo.......", escreveu uma fã. "Linda e poderosa", falou outra seguidora.

